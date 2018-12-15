غزة.. عرض عسكري لكتائب القسّام بالذكرى الـ31 لانطلاقة حماس

نظمت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، السبت، عرضا عسكريا في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لتأسيس الحركة.

وأفاد المصادر الصحفية بأن المئات من مقاتلي "القسام" الملثمين، جابوا شوارع مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وحملت عناصر "القسام" أنواعا مختلفة من الرشاشات الثقيلة، وأسلحة القنص، والقذائف المضادة للدروع، وقذائف الهاون.

كما رافق المقاتلين، شاحنات تحمل صواريخ كبيرة الحجم، استخدمتها في قصف مدن إسرائيلية، خلال المواجهات العسكرية السابقة.

وصادف أمس الجمعة (14 ديسمبر/كانون أول)، الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس "حماس".

وتأسست حركة "حماس" في 14 ديسمبر/كانون أول عام 1987 على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.

وانتشر نفوذ الحركة بشكل كبير، بعد انخراطها الذي يصفه محللون بـ"القوي" في مواجهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتمكنت الحركة عام 2006 من الفوز بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.









