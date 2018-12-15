ترامب يعلن مغادرة وزير الداخلية لمنصبه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن وزير الداخلية، ريان زينك، سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري بعد عامين عمل فيهما في إدارة ترامب، وحدد موعد تعيين خلفه في هذا المنصب.

وقال الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيغادر وزير الداخلية ريان زينك منصبه بنهاية العام، بعد أن شغل هذا المنصب لعامين تقريبا، حقق فيهما الكثير من الإنجازات، أود أن أشكره على خدمة أمتنا".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى قائلا: "ستعلن إدارة ترامب عن اسم وزير الداخلية الجديد خلال الأسبوع المقبل"، على حد تعبيره.

وكانت قد نشرت CNN تقريرا في أكتوبر/تشرين أول الماضي كشفت فيه أن زينك يخضع للتحقيق للاشتباه باستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق حينها.

من جانبها، رحبت منظمات بيئية بمغادرة زينك منصبه، فأصدرت مديرة برنامج Fossil Fuels لأصدقاء الأرض، نيكول غيو، بيانا قالت فيه إن الأيام التي كان فيها زينك بسلب الأراضي ليثري نفسه وأصدقاءه قد انتهت.

ونوهت غيو إلى أن زينك يعد أحد مسؤولي العار في إدارة ترامب، وأشارت إلى أن الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون لم يستطع محاسبته خلال الفترة الماضية.

يذكر أن قضايا الفساد المتعلقة بوزير الداخلية كانت على رأس أولويات الديمقراطيين بعد فوزهم بانتخابات التجديد النصفي في مجلس النواب.