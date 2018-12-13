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مجلس الشيوخ يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:14 - 13 ديسمبر 2018
محمد بن سلمان محمد بن سلمان
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أيد مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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