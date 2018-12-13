سلاح "إسرائيلي" جديد يحمي الجنود داخل الدبابات

قالت قناة عبرية إن وزارة الحرب "الإسرائيلية" اخترعت سلاحا جديدا يحمي قواتها من أي عدوان مقبل.

وأفادت القناة العشرين العبرية ان وزارة الاحتلال دشنت سلاحا جديدا في الدبابات، يركب في بطن الدبابة، على هيئة روبوت، يحمي الجنود من أي عدوان مقبل.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الأولى يقوم الجيش الإسرائيلي باستخدام روبوت يركب في بطن الدبابة من الداخل، بدلا من الجندي، ويقوم بالدور نفسه الذي يقوم به المجند، في ضرب واستهداف الأعداء.

وأوردت القناة العبرية أن وزارة الجيش "الإسرائيلي" أنهت بنجاح تجربة استخدام هذه التقنية، أو الروبوت الإسرائيلي الجديد، الذي يركب داخل الدبابة، على أن يخرج من باطنها لإطلاق الصواريخ، وهي المهمة التي كانت موكلة للمجند من داخل الدبابة أو من على ظهرها.

وأضافت القناة أن شركة "رافال" للصناعات العسكرية "الإسرائيلية"، نجحت في العمل على هذا الروبوت لحماية الجنود الإسرائيليين، حيث يستخدم هذا الروبوت بدلا من المجند.

يشار إلى أن القناة الثانية العبرية قد نشرت تقريرا سابقا، جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجربة استخدام دبابات دون قائد، وهو ما أجرته خلال مناورة عسكرية الشهر الماضي في الجبهة الشمالية الإسرائيلية، للتدريب على مواجهة قرى حزب الله.