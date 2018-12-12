وفد عسكري "إسرائيلي" إلى موسكو لبحث الوضع بسوريا

وصل وفد عسكري "إسرائيلي"، إلى العاصمة الروسية الأربعاء، إجراء مباحثات حول سوريا، بعد نحو ثلاثة أشهر من توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية تسبب مقاتلات "إسرائيلية" بسقوط طائرة روسية أصيبت خطأ بصواريخ سورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن مسؤولين عسكرين روس أجروا مباحثات مع مسؤولين عسكريين "إسرائيليين" حول الوضع في سوريا، والمشاكل الراهنة في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن الوفدين بحثا خلال الاجتماع موضوع عمل قناة الاتصال المباشر، بين مركز قيادة القوات الجوية "الإسرائيلية"، وقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، لمنع وقوع أحداث تهدد حياة العسكريين الروس و"الإسرائيليين".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أصابت صواريخ سورية أطلقت للتصدي لأربع طائرات مقاتلة "إسرائيلية" من طراز (F-16)، طائرة الاستطلاع الروسية إيل -20، على بعد 35 كيلومترًا من الساحل السوري على البحر المتوسط.

وكانت الطائرة في طريقها للهبوط في القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وعلى متنها 15 جندياً وضابطاً روسياً، وقتل كل من كانوا على متنها.