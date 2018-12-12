ماي: تغيير قيادة "المحافظين" قد تؤدي لتأجيل "بريكست" أو إلغائه

حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من تداعيات تغيير القيادة في حزب المحافظين، قائلة إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لما بعد 29 مارس/ آذار المقبل أو إلغائه.

وتواجه ماي، الأربعاء، تصويتا في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها للحزب على خلفية أزمة "بريكست".

وفي هذا الإطار، تعهدت ماي أنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" للاقتراع، قائلة إنه "سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي"، بحسب "بي بي سي".

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر الحكومة إن "أي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان، ولن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير (المقبل)".

وأضافت أنه "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس، لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف بريكست".

وتتيح "المادة 50" من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من التكتل.