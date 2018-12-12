استشهاد جندي مصري ومقتل 24 مسلحا في سيناء

أعلنت وزارة الدفاع المصرية اليوم الأربعاء، عن استشهاد جندي مصري ومقتل 24 مسلحا عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في سيناء خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع المصرية بشأن جهود العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وقال البيان إن القوات الجوية استهدفت ودمرت سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع، ودمرت مخزنا للذخيرة ووكراً وسيارة يستقلها عدد من المسلحين بشمال سيناء، كما دمرت 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، وقتلت 3 أشخاص شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي.

كما ألقت القبض على 403 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

ووأِارت الى أنها كشفت 344 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

ونجحت القوات المصرية في اكتشاف وتدمير عدد 342 مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء المسلحين عثر بداخلهم كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بضبط 2750 طلقة بندقية آلية و250 طلقة خرطوش، 2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر 6246 كجم من نبات البانجو المخدر، وضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخية، و700 ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد 2833 فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة و 4 دراجات نارية تستخدم فى أعمال التهريب وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

وبينت أنه ونتيجة للأعمال القتالية للقوات المصرية المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد جندي مصري أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.