الاحتلال: عملية "درع الشمال" مستمرة لأسابيع أخرى

قال الجيش الاسرائيلي ان عملية "درع الشمال" سوف تستمر لبضعة اسابيع اخرى في محاولة للكشف عن انفاق اخرى على الحدود مع لبنان.

ياتي ذلك عقب اعلان الجيش الاسرائيلي عن اكتشاف ثلاثة انفاق منذ ان بدا عملية البحث قبل اسبوع، حيث تدخل العملية اسبوعها الثاني.

وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي " هناك المزيد من الانفاق وأن مسار النفق الذي تم الكشف عنه اليوم هو تحت السيطرة ولا يشكل تهديدًا محملا الحكومة اللبنانية مسؤولة "انتهاك السيادة".

واطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدات بتوجيه ضربةً إلى حزب الله في حال مهاجمته إسرائيل"، مضيفا" إذا ارتكب الحزب اللبناني خطأ فادحاً وقرر أن يؤذينا، سوف يتعرض لقصف لن يتخيله أحد".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنّها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" واخترقت عدة نقاط على طول الحدود.