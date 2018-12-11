نتنياهو: سنواجه أعداءنا بكل الأشكال ولن نخلي أي مستوطن من بيته

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "إن عملية إطلاق النار أول أمس على مفترق مستوطنة عوفرا هي بمثابة عمل إرهابي يدل على عمق الكراهية من قبل أعدائنا نحونا نحن الإسرائيليين".

وأضاف نتنياهو بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت"، اليوم الثلاثاء، "سنواجه رغبة أعدائنا اجتثاثنا من تلك الأرض بكل الأشكال طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل".

وتابع: "لن يتم كذلك إخلاء أي مستوطن من بيته في الضفة الغربية".

وأصيب 7 مستوطنين، الأحد، بينهم امرأة بحالة حرجة في إطلاق نار في مستوطنة عوفرا قرب رام الله بالضفة الغربية، فيما نجح المنفذ بالانسحاب.