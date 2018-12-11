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الجيش الأميركي يعترف بمقتل جنوده الخمسة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:01 - 11 ديسمبر 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، مقتل أفراد المارينز الخمسة، الذين فقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل اليابان، مما يرفع قتلى الحادث إلى 6 أشخاص.

وقرر سلاح المارينز وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد 5 أيام من الأبحاث غير المثمرة، وفق ما جاء في بيان. وبذلك يكون نجا شخص من المارينز من أصل 7 كانوا على متن الطائرتين.

وصرح الضابط إريك سميث، من الفوج الثالث في قوات المارينز، أنه "تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم"، مثنيا على "المجهود الفائق الذي بذلته القوات الأميركية واليابانية والأسترالية خلال عمليات البحث".

ووقع الحادث الخميس الماضي، أثناء "تدريب منتظم مقرر" مسبقا على مسافة حوالي 100 كلم قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو، جنوب غربي الأرخبيل.

واصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصين، وطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل 5 أشخاص، في ظروف يتحتم على التحقيق تحديدها.

وجاء في البيان أنه "لم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو"، بعدما كان ذلك أعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأميركي حوالي 50 ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

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