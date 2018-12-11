ثلث يهود بريطانيا يدرسون الهجرة لعدم شعورهم بالأمان

أظهرت نتائج استطلاع أجراه يهود أوروبا عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي بأن 4 من بين 10 من يهود بريطانيا يدرسون الهجرة وترك بريطانيا لعدم شعورهم بالأمان.

وكشفت النتائج بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" عن "ارتفاع معادية السامية ضد اليهود في كل أنحاء الدول الاوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وبولندا".

وقال ثلث من اليهود الذين شاركوا في الاستطلاع بأنهم لا يشاركون في مناسبات يهودية أو زيارة مواقع يهودية لأنهم لا يشعرون بالأمان، كما أن 9 من بين 10 يهود قالوا بأنهم يرون معادية السامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي