هآرتس:البحث عن أنفاق حزب الله تتوسع والاستعداد للتصدي لمحاولة تسلل

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عملية البحث عن أنفاق حزب الله لا زالت متواصلة وبدأت بالتوسع على طول الحدود.

ووفقاً للصحيفة، فإن العملية وصلت الآن إلى أكثر مراحلها حساسية، مشيرةً إلى أن الجيش سيلجأ إلى تفجير الأنفاق التي عثر عليها. بحسب زعمه

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" حذرة من ارتكاب أي خطأ يمكن أن يشعل ناراً من الصعب إخمادها، في ظل الأعصاب المتوترة بين الجانبين.

من جانبها ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن جيش الاحتلال، أجرى مناورة استعداداً لأي رد من حزب الله.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال، نفذ مناورة تحاكي تسلل عناصر من حزب الله إلى كيبوتس "مارغاليوت" في الجليل الأعلى. مشيرةً إلى أن الجنود والقوات الخاصة وصلوا إلى الكيبوتس ودخلوا بين منازل السكان ومارسوا وصفا مختلفا للنشاط المتوقع من حزب الله بالتسلل للكيبوتس.

ومن بين المناورات، قيام القوات الطبية بممارسة مهامهم تحت سلسلة من عمليات إطلاق النار، وذلك لتقديم العلاج للجرحى تحت النار.

فيما ذكرت قناة 20 العبرية، الليلة الماضية، أن جيش الاحتلال طلب من اليونيفيل إغلاق الأنفاق على الجانب اللبناني، لكن ليس من المؤكد أنهم يستطيعون القيام بذلك.