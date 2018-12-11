وفد عسكري "إسرائيلي" إلى موسكو الثلاثاء.. ما علاقة حزب الله؟

قال مصدر عسكري "إسرائيلي" إن وفداً من جيش الاحتلال سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء.

وكشف المصدر أن الزيارة هي لبحث العملية العسكرية على الحدود مع لبنان ضد "الأنفاق" لحزب الله.

وبدأت "إسرائيل" في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول إنها عائدة إلى حزب الله على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.

وخلال الزيارة، التي تستمر يوماً واحداً، سيبلغ الوفد "المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا" الجيش الروسي "التقدم في العملية" قرب لبنان، وفقا لبيان الجيش.

وقد أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود نفق في "إسرائيل" بالقرب من الحدود اللبنانية، ولكن دون ذكر حزب الله.

والأسبوع الماضي، اتصل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث قضية هذه الأنفاق. وأعلنت السفارة الروسية في "تل أبيب" أن بوتين "أكد الحاجة إلى الاستقرار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".