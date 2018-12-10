أول تعقيب من نتنياهو على "عملية عوفرا"

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية "عوفرا" التي أسفرت عن إصابة مجموعة من المستوطنين مساء أمس قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو في تصريح له اليوم الإثنين:" لن يهدأ لنا بال حتى أن نلقي القبض على القتلة المجرمين"، على حد تعبيره.

وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، مضيفاً:" نصلي من أجل سلامة الأم الشابة التي تكافح على حياتها"، مشيرًا إلى أن رضيعها قد نجا.

وبحسب ما نشر في الإعلام العبري، أطلقت سيارة فلسطينية مسرعة النار صوب سيارة مستوطنين قرب عوفرا، مما أدى لإصابة مستوطِنة بجراح وصفت خطيرة وجرى نقلها لمستشفى هداسا، كما جرى إصابة آخرين بجراح متوسطة وثلاثة آخرين بجراح طفيفة ونقلوا جميعهم إلى المستشفى أيضا.

وتمكنت السيارة الفرار من المكان، إذ ذكر موقع "والا" العبري، أن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد المشتبهين بتنفيذ عملية إطلاق النار في عوفرا.

ولاحقا، أفادت القناة 14 العبرية بارتفاع عدد المصابين جراء عملية إطلاق النار إلى 9 إصابات.