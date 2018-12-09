الجيش اللبناني يعزز تواجده على الحدود الجنوبية

يشهد الوضع الامني عند المنطقة الحدودية في بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون جنوب لبنان توترا شديدا في ضوء التحركات الاسرائيلية قرب الخط الازرق الحدودي الذي رسمته الامم المتحدة بحسب وكالة الانباء اللبنانية.

وأضافت ان الوضع عند محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل يشهد توتراً امنياً لافتاً، ولا يزال جنود الاحتلال الاسرائيلي خارج السياج التقني وعلى مقربة من الخط الازرق، وهناك ما يقارب ستين جنديا منتشرين في المحلة المذكورة، اضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة هناك حوالي عشرة آليات على الطريق العسكرية وتمركز دبابات "ميركافا" خلف السواتر الترابية.

ويسجل تحليق لطائرة إستطلاع من دون طيار من نوع MK تابعة للاحتلال الاسرائيلي في الأجواء، حيث يواصل الجيش الاسرائبلي تمشيط المنطقة المذكورة بحماية عدد كبير من العناصر المتمركزة بين الصخور والأشجار، وهم على مسافة قريبة جدا من الجيش اللبناني في الجهة المقابلة.

كما وضع الجيش الاسرائبلي علامات زرقاء على بعض الصخور قرب الخط الازرق ومد كابل اسود اللون في الارض، كما حاول وضع سياج شائك وقد اعترضت قوات "اليونيفيل" على ذلك في منطقة متنازع عليها، وما زال الوضع يشهد تجمعا كبيرا للجيش الإسرائيلي و"اليونيفيل".

كما يعزز الجيش اللبناني تواجده، وقد أستقدم آليات تحمل مدافع 106 إلى بلدة ميس الجبل.