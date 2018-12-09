افتتاح قمة التعاون الخليجي بالرياض بغياب 3 زعماء

افتتحت القمة الخليجية التاسعة والثلاثين اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، ولمدة يوم واحد، على وقع غياب 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان ورئيس الإمارات.



وعقدت جلسة افتتاح القمة في قصر الدرعية بالرياض، وحضرها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعن الجانب العماني نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي.



العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز افتتح كلمته بالقمة، بمهاجمة النظام الإيراني وقال: إنه "لا يزال يمارس التدخلات في الشؤون الداخلية للدول المجاورة"، على حد زعمه.



وأوضح أن ما يحدث من إيران "يتطلب منا جميعاً الحفاظ على مكتسبات دولنا، والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والإصرار على ضرورة تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية"، كما قال.



من جانبه قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد: إن "أخطر التحديات التي نواجهها، هي الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره".



وأشار أمير الكويت إلى أن "الخلاف عرض مصالح أبناء دولنا للضياع، وبدأ العالم بالنظر إلينا على أننا كيان بدأ يعاني الاهتزاز، وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات، التي كنا نوفرها له في وحدة الموقف والتماسك".



ودعا الشيخ صباح إلى تدارك الخلاف الخليجي، ووضع حد "للتدهور الذي نشده في الموقف وتجنب المصير المجهول لمستقبل العمل الخليجي، عبر وقف الحملات الإعلامية، التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الشقاق في صفوف أبنائنا".



