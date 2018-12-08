ليبرمان: كان علينا غسل عارنا بحرب على غزة

وجه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان: "الهدوء الحالي مع قطاع غزة يذكرنا بالهدوء الذي حل بعد اتفاق ميونخ عام 1938، ففي تلك الأيام تم هدوء لمدة عام وبعدها كانت نتائج وخائم".

وأضاف ليبرمان: "المطر الغزير الذي سقط خلال اليومين الماضيين لن يغسل طريق العار الذي تعاملنا عبره مع حماس".

وتابع: "العملية العسكرية على الحدود مع لبنان للبحث عن أنفاق حزب الله ليست إلا عمل هندسي لا أكثر، فبدلًا من تلك العملية كان يجب علينا شن حربًا على غزة".