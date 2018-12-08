القناة الثانية: نتنياهو يسعى لتحويل العلاقات مع السعودية علنية ورسمية

كشفت القناة الثانية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى لتسوية العلاقات مع السعودية وجعلها علاقات علنية ورسمية قبل الانتخابات الاسرائيلية.

ووفقا للقناة الثانية فنتنياهو يبذل الجهد بمساعدة رئيس الموساد يوسيكوهن وشخصيات أمريكية أخرى وبحسب تصريح لمصدر إسرائيلي فإن: "إسرائيل تجري اتصالات كثيرة مع دول عربية أخرى بهذا الصدد وكل ذلك ضد ايران".

يشار إلى أن نتنياهو صرح عقب زيارته الأخيرة لسلطنة عمان الشهر الماضي أنه سيزور دولة خليجية أخرى دون الافصاح عن اسمها.

وقبل أسبوعين قال الرئيس الامريكي دولاند ترامب بأن أي عمل ضد السعودية ردًا على قتل جمال خاشقجي سيلحق الضرر بالعلاقات الامريكية السعودية، وسيترتب على ذلك أيضًا تأثير على الاقتصاد الامريكي وأيضًا على "إسرائيل"، وحينها "إسرائيل" ستكون في مشاكل، فالسعودية دولة حليفة لأميركا