أردوغان: "السترات الصفراء" كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مظاهرات "السترات الصفراء"، "كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات"".

وأضاف أردوغان، في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في اسطنبول "هل تشاهدون ما يحدث في أوروبا؟ هؤلاء هم الذين التزموا الصمت حيال ما تعرضنا له في محاولة 15 تموز الانقلابي".

وأردف: "ترون الآن وضع من التزموا الصمت حيال الذين حاولوا تلطيخ شوارعنا بالدم و إحراقها بالنار. شوارع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس ملتهبة".

وتابع : "انظروا ماذا تفعل شرطة هؤلاء الذين كانوا يهزأون بشرطتنا ويتهمونها بالقمع"، مستدركا بالقول "إلا أن شرطتنا عادلة".

وأعرب أردوغان، في الوقت ذاته، عن معارضته مشاهد الفوضى التي تسبب بها متظاهرون في شوارع أوروبا والقوة المفرطة تجاههم على حد سواء.

ولفت أردوغان إلى أن "الذين أثاروا معاداة اللاجئين والإسلام من أجل الشعبوية السياسية وقعوا في الحفرة التي حفروها".

وأضاف الرئيس أردوغان قائلا "جدران الأمن والرفاهية التي تغنوا بها بدأت تتزعزع على يد مواطنيهم بالذات وليس من قبل اللاجئين والمسلمين".