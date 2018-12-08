جيش الاحتلال يُطلق النار صوب عناصر من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" مساء اليوم السبت، إطلاق النار صوب 3 عناصر من حزب الله اقتربوا من منطقة أعمال البحث عن الأنفاق قرب الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش:" رصدت قبل قليل قواتنا العاملة في جيوب شمال الجدار الامني وفِي القطاع الشرقي 3 أشخاص على ما يبدو عناصر حزب الله، يحاولون الاقتراب لمناطق الأعمال التكنولوجية في الجيوب مستغلين الأحوال الجوية".

وتابع "أطلقت القوات النار باتجاه هؤلاء الأشخاص وفقًا لتعليمات إطلاق النار حيث انسحبوا جميعهم الى داخل الاراضي اللبنانية، فيما تتواصل الأعمال كالمعتاد".

وحذر جيش الاحتلال من الاقتراب من منطقة الجدار وأعمال الكشف عن الأنفاق. قائلا "من يحاول الاقتراب يخاطر بنفسه".