أوكرانيا ستطلب من "إسرائيل" تسليم يانوكوفيتش إذا زارها

أعلن المدعي العسكري العام لأوكرانيا أناتولي ماتيوس، إن بلاده ستطلب من "إسرائيل" رسميا تسليم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش في حال سافر للعلاج إليها.

وقال المدعي ماتيوس: "الرئيس السابق يانوكوفيتش مطلوب من قبل نظام الإنتربول.. توجد مذكرة صادرة بحقه، لكني أريد أن أشير إلى أن "إسرائيل" ليست عضوا في الإنتربول.. هناك تعاون قانوني دولي عملي بين مكتب المدعي العام و"إسرائيل".. إذا ثبت (سفر يانوكوفيتش إلى إسرائيل)، فنحن ملزمون بالتوجه إلى الحكومة ".

وفي وقت سابق، استدعى محامو يانوكوفيتش، الطبيب الإسرائيلي إيال أتياس، لاستشارة معمقة حول أساليب العلاج الخاصة بالرئيس السابق لأوكرانيا، واقترح أن يخضع يانوكوفيتش للفحص والعلاج داخل عيادة في إسرائيل.

وقد أدخل يانوكوفيتش إلى مستشفى في روسيا بعد إصابته في عموده الفقري وساقيه خلال ممارسته الرياضة، وأعجزته الإصابة عن التحرك بمفرده.