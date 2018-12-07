ترامب يعيّن وليام بار وزيرًا للعدل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع تسعينات القرن الفائت خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب "منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة" في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس الأميركي أن بار "يحظى باحترام الجمهوريين والديموقراطيين".

ويفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار (68 عامًا) بموجب الدستور. لكن بسبب الإجازة البرلمانية فانه من غير المرجح أن يتولى مهامه قبل السنة المقبلة.

وبعدما سرت شائعات حول هذا التعيين، اعتبر السناتور الجمهوري ريتشارد بور منذ الخميس أنه "سيكون خيارًا جيّدًا". ولم يعلق الديموقراطيون على الفور على إعلان الرئيس.

ويتولى ماثيو ويتاكر منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة في ما اعتبره البعض سعيًا لتقييد مهمة المدعي الخاص روبرت مولر.

ووليام بار يعرف روبرت مولر جيدًا وكان المسؤول عنه حين كان وزيرًا للعدل خلال رئاسة جورج بوش الاب من 1991 حتى 1993. وكان مولر يتولى آنذاك إدارة الشؤون الجنائية في الوزارة.

وفي أيار/مايو حين كلف روبرت مولر التحقيق الروسي، اشاد وليام بار بهذا الخيار. وقال في مقابلة إنه "واثق" بأن المدعي الخاص "لن يترك التحقيق ينجر الى حملة مطاردة بدون نهاية".

وبعد أشهر، عبر عن أسفه لان اعضاء في فريق مولر قدموا هبات لمرشحين ديموقراطيين.

ووليام بار خريج جامعة كولومبيا العريقة، عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ولدى محاكم في العاصمة الفدرالية ومكاتب قانون خاصة قبل أن ينضم الى فريق الرئيس جورج بوش الاب الذي توفي الجمعة الماضي.