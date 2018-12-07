إسرائيل تهدد بتوسيع عملية "درع الشمال"

هددت اسرائيل بتوسيع في ما سمتها "عملية درع الشمال" الى الداخل اللبناني، معنلة أنه "إذا رأت حاجة للعمل على الجانب الآخر بهدف هدم الأنفاق فسوف تعمل على ذلك"، وفق تعبير وزير الاستخبارات الاسرائيلي، اسرائيل كاتس.

وقال كاتس في تصريحات اذاعية اليوم الجمعة إن "إسرائيل قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لحزب الله وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر".

وكانت قوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" اكدت وجود نفق قرب الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت القوات في بيان صحفي "زار اليوم رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، موقعا بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقا بالقرب من الخط الأزرق".

وبناء على تفتيش الموقع، تستطيع "اليونيفيل" أن تؤكد وجود نفق في الموقع.

وقال البيان "تنخرط "اليونيفيل" مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة، ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير".

وأشار البيان الى ان "اليونيفيل" سترسل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".