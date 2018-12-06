الاحتلال يطلب تدخل اليونيفيل لتدمير نفق جديد

طلب جيش الاحتتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من قوات التواجد الدولي "اليونيفيل"، تدمير نفق حفره حزب الله باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل من الجهة اللبنانية.

وذكرت مصادر عبرية، أن ما يسمى بقائد المنطقة الشمالية العسكرية يؤال ستريك، طلب قائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول، بأن تساعد قواته الجيش الإسرائيلي، بتدمير نفق هجومي آخر تم حفره باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

جاء في بيان أصدره جيش الاحتلال، أن ستريك طلب من قائد قوات اليونيفيل، بأن تتواجد قواته في منطقة النفق من الجانب اللبناني، وأكد له أن أي شخص سيدخل إلى النفق ستكون حياته في خطر.

وأضاف جيش الاحتلال، أن النفق اخترق الحدود ووصل إلى المنطقة المحتلة، إلا أنه لا يشكل تهديدا مباشرا على المستوطنين.