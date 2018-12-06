لم تعد الامم المتحدة ملعبا للفلسطينيين

(المضمون: لا يهم ماذا ستكون نتيجة التصويت، فقد انتصرت اسرائيل. عندما يكون تحالف من الدول من كل العالم سيصوت ضد حماس – فان فصلا جديدا سيكتب في كتب تاريخ الامم المتحدة - المصدر).

بعد بضع ساعات سيخطو سفراء العالم الى قاعة الجمعية العمومية للامم المتحدة وعلى طاولتهم سيوضع مشروع قرار تاريخي.

"الجمعية العمومية للامم المتحدة تشجب نار الصواريخ والتحريض على العنف من جانب حماس ضد دولة اسرائيل"، سيكتب في صفحات المشروع. في اللحظة التي يصوتون فيها، سيقرر السفراء في أي جانب سيذكرهم التاريخ - في جانب منظمة ارهابية اجرامية أم من أجل الحقيقة. لقد قبع نشاط غير مسبوق خلف مشروع القرار، الذي ستسمعون نتائجه هذا المساء. فعلى مدى اسابيع عديدة تنقلنا بين سفراء الدول، الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لان كل صوت يقرر وكل صوت يستحق، وشرحنا لهم كم هي هذه لحظة تاريخية. "تصويتكم سيقرر اذا كنتم مع أم ضد الارهاب"، قلت للسفراء، "ارهاب منظمة اجرامية تحتجز مواطنين اسرائيليين وجثتي شهيدين من الجيش الاسرائيلي اورن شاؤول وهدار غولدن رحمهما الله.

في الوقت الذي فهمت فيه حماس معنى القرار، توجهت الى رئيسة الجمعية العمومية، استجدت المساعدة من ايران، جندت اعدائها في السلطة الفلسطينية وهددت الاتحاد الاوروبي. كان واضحا للجميع انها في ضائقة لان وجهها الحقيقي ينكشف. وحتى قبل التصويت رأينا مؤشرات انجازات – جندنا الاتحاد الاوروبي للخطوة وخلقنا بحثا يقظا في اروقة الامم المتحدة عن حماس وعن النظام الايراني، الذي يشغل ويمول الارهاب العالمي. في خطوات صغيرة، توقفت دول عديدة عن التلعثم وانضمت الى جبهة واحدة بقيادة اسرائيل والولايات المتحدة.

في الماضي حظي العرب بعناق تلقائي من الامم المتحدة. ولكن في السنوات الاخيرة، تغير الموقف من اسرائيل والدعم الذي جندناه لهذا المشروع هو دليل واضح على ذلك. اظهرنا أن النهج الهجومي يحقق انجازات.

بروح عيد الحانوكا يجدر بنا أن نشكر السفيرة هيلي، التي تضيء الظلام الذي هبط على الامم المتحدة في السنواته الاخيرة. مقاتلة حقيقية من أجل دولة اسرائيل التي كان لي الشرف لان اخوض معها صراعات عززت التحالف بين الدولتين. لا يهم ماذا ستكون نتيجة التصويت، فقد انتصرت اسرائيل. عندما يكون تحالف من الدول من كل العالم سيصوت ضد حماس – فان فصلا جديدا سيكتب في كتب تاريخ الامم المتحدة.