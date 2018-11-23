ألمانيا تطالب السعودية بالتعاون مع تركيا في تحقيقات مقتل خاشقجي

طالبت ألمانيا، الجمعة، السعودية بالتعاون الكامل مع تركيا في التحقيقات الهادفة إلى إظهار الحقيقة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبهار، في مؤتمر صحفي، إنّ الكثير من التساؤلات حول مقتل خاشقجي "مازالت غير واضحة".

وأضافت: "نتمنى أن تتعاون السلطات السعودية بشكل وثيق مع نظيرتها التركية".

كما شددت "أدبهار" على أن ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي سيواصلون المطالبة بـ"محاسبة جميع المسؤولين عن جريمة القتل".

وردًا على ما إذا كانت ستدعو برلين إلى فتح تحقيق في الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي، أوضحت "أدبهار" أن بلادها "ستنتظر أولا نتائج التحقيق التركي".

وأردف قائلة: "مكتب المدعي العام التركي لم يخلص إلى استنتاجات نهائية في التحقيقات، كما لم يصدر تقريره النهائي (في الواقعة)، لذا علينا أولا انتظار نتائج التحقيق التركي".

والإثنين الماضي، أعلنت ألمانيا، فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعوديا؛ للاشتباه في علاقتهم بمقتل الصحفي خاشقجي.

وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".

وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وتواجه السعودية، أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.