الإنتربول ينتخب مرشح كوريا الجنوبية كيم جونغ يانغ رئيسا جديدا للمنظمة

انتخبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) رئيسا جديدا لها خلفا للصيني المستقيل مينغ هونغوي.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها انتخبت الكوري الجنوبي كيم جونج يانج اليوم الأربعاء ليكون رئيسها المقبل.



جاء انتخاب كيم، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول، لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، قال الإنتربول إن المنظمة تلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول استقالة من السيد مينغ هونغوي من منصب الرئيس وهي استقالة نافذة بصورة فورية".

وأشار البيان إلى أن كيم جونج يانج، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر".