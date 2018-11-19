إيران لا تزال متفائلة بقدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووي

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن إيران لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع ست قوى دولية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.

وقال قاسمي في مؤتمر صحافي أسبوعي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة “هناك بعض المسائل الغامضة تتعلق بتطبيق آلية الاتحاد الأوروبي لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية… لكننا لا نزال متفائلين بأن الأوروبيين قادرون على حماية الاتفاق”.

ويحاول بقية الموقعين على الاتفاق انقاذه منذ مايو أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. وأعادت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر أيضا فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والمصارف والنقل في إيران.