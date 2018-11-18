"أكسيوس": ترامب سيبحث في البيت الأبيض التفاصيل الأخيرة لـ"صفقة القرن"

سيبحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع القادم، في البيت الأبيض، التفاصيل الأخيرة لخطته الخاصة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، الأحد.

وبحسب الموقع، فإن الخطة التي عمل على وضعها، على مدار العامين الأخيرين، "فريق السلام" بقيادة كبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، جاهزة تقريبا. لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الأزمة السياسية الراهنة في إسرائيل والإعلان المحتمل عن إجراء انتخابات مبكرة هناك سيؤثران على أي قرار لترامب يخص نشرها.

ونقل "أكسيوس" عن أحد المصادر أن كوشنر وغرينبلات، سيحضران اللقاء في البيت الأبيض، إلى جانب كل من مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية، مايك بومبيو (أو مسؤول دبلوماسي آخر رفيع المستوى)، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

ويتوقع أن يتناول اللقاء بحث التفاصيل الأخيرة من خطة السلام (المعروفة أيضا تحت اسم "صفقة القرن")، لكنه سيركز أكثر على مناقشة موعد نشرها ووضع الصيغة الأفضل لتقديمها، مع العلم أن ترامب يريد نشر خطته في وقت قريب، فيما يحاول مستشاروه إقناعه بتأجيل ذلك.

وذكر "أكسيوس" أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي يعتبرون أن نشر الخطة أثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل قد يكون خطأ.

وخلال لقاء جمع ترامب، أواخر سبتمبر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أفاد الرئيس الأمريكي بأن البيت الأبيض مصمم على نشر خطة واشنطن الشاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غضون شهرين أو أربعة أشهر.