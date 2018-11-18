بعد أن أطاحت غزة بليبرمان.. الساعة الـ 8 مساء حكومة نتنياهو تلحقه

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، اجتماعه المقرر مع أحزاب الإئتلاف الحكومي، وقرر استبداله بلقاء خاص مساءً مع رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون في محاولة منه للمحافظة على الحكومة من الانهيار.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الإسرائيلي الداخلي يسير باتجاه انتخابات مبكرة، عقب استقالة وزير الحرب افيغدور ليبرمان وخروجه من الائتلاف اليميني المتطرف، وتصميم زعيم البيت اليهودي نفتالي بنيت على تولي منصب وزارة الجيش خلفاً للمستقبل ليبرمان.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد قرر نتنياهو الاجتماع مع كحلون في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، في محاولة منه لإقناعه بعدم ترك الائتلاف الحكومي والموافقة على تعين الوزير نفتالي بينت، وزيرا للجيش خلفاً لليبرمان.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية مختلفة، فحتى في حالة تعين بينت وزيرا للجيش يبقي عدد أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف 61 عضواً، ما يعني أن أي حكومة جديدة يعينها نتنياهو ستبقي ضعيفة يمكن الإطاحة بها في أي وقت خلال مشاريع حجب الثقة عن الحكومة.

يشار إلى أن جولة القتال الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، دفعت بوزير الحرب ليبرمان إلى تقديم استقالته، وهو ما شكل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية التي أرغمت العدو على القبول بوقف إطلاق النار مع أول تدخل مصري، الامر الذي أدى الى تهدد اركان حكومة الاحتلال الآيلة للسقوط.