لماذا هدد ترامب بالانسحاب من المؤتمرات الصحفية؟

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمغادرة المؤتمرات الصحفية إذا لم يتصرف المراسلون "بلياقة".

وجاء تهديد الرئيس الأمريكي في أعقاب إصدار محكمة فيدرالية في واشنطن أمرا قضائيا يلزم البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفي في شبكة سي إن إن، جيم أكوستا، الذي سحبته الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي.

وقد ألغي تصريح اعتماد أكوستا في أعقاب محاججة مع الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.

وقلل ترامب من أهمية الحكم القضائي، واصفا إياه بأنه ليس قضية ذات أهمية كبيرة.

لكنه قال إن "على الناس أن يحسنوا التصرف" مضيفا إن كادره الإداري "يعدون قواعد وتشريعات" لتنظيم المؤتمرات الصحفية لاتباعها، ومن ضمنها الالتزام بالعدد المتفق عليه من الأسئلة.

وشدد على القول "إذا لم يستمعوا إلى هذه القواعد والتشريعات سينتهي بنا الأمر بالعودة إلى القضاء وسنكسب القضية".

وأضاف "ولكن ما هو أكثر أهمية إننا سنغادر (المؤتمر) ومن ثم لن تكونوا سعداء جدا" لحدوث ذلك.

وأوضح ترامب "لا يمكنك أن توجه ثلاثة أو أربعة أسئلة، وتظل واقفا و لا تجلس... اللياقة. يجب أن تتصرف بلياقة".

يذكر أن الصحفي في شبكة سي إن إن، جيم أكوستا مُنع من دخول البيت الأبيض بعد يوم من دخوله في محاججة حادة مع الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن قافلة مهاجرين تتجه نحو الولايات المتحدة قادمة من أمريكا الوسطى، وقال ترامب في حينها للصحفي: "كفى، كفى"، وأمره بالجلوس ووضع الميكروفون.

وحاولت موظفة في البيت الأبيض نزع الميكروفون من يد أكوستا، وهو يحاول طرح سؤاله الثاني على ترامب، لكنه قاوم تسليمه لها قائلا لها "عذرا سيدتي".

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أكوستا بلمس المتدربة بطريقة غير مناسبة خلال تأدية عملها، أثناء محاججته للرئيس الذي طالبه بالتوقف عن الكلام وأمره بالجلوس ووضع الميكروفون ووصفه بأنه شخص "وقح".

وقد رفعت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية دعوى قضائية لإعادة تصريح اعتماد أكوستا الذي سحب منه، وأيدتها مؤسسات وجماعات صحفية أخرى، من بينها شبكة فوكس نيوز ذات الميول المحافظة والمؤيدة للرئيس ترامب.

وقضت محكمة أمريكية في واشنطن بإلزام البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفي في شبكة سي إن إن، جيم أكوستا، الذي سبق إلغاؤه في أعقاب محاججة مع الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وقال القاضي تيموثي كيلي، الذي ينظر في القضية التي رفعتها شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية على إدارة ترامب وستقام جلسات استماع فيها في الأسابيع المقبلة، إنه من المحتمل أنه ليس ثمة مبررات كافية لسحب تصريح اعتماد المراسل الصحفي لدى البيت الأبيض.