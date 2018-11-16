"الليكود" ينفي عزم "نتنياهو" للإعلان عن اقتراع مبكر

نفى حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتانياهو"، أن يكون الاخير عازمًا على الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال المتحدث باسم الحزب مساء اليوم الجمعة، إن "نتانياهو" التقى وزير التعليم "نفتالي بينيت" زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وأبلغه أن الشائعات حول اتخاذ قرار الدعوة لانتخابات مبكرة ليست صحيحة.

ويأتي هذا النفي بعدما أفاد مصدر مقرب من "بينيت" عبر وسائل إعلامية إسرائيلية، أن "نتنياهو" يعتزم الدعوة لاقتراع مبكر، على خلفية استقالة وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان" من منصبه بعد عدوان إسرائيلي استمر ليومين على قطاع غزة.

ويطمح زعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت" إلى إستلام حقيبة الحرب خلفًا لـ"ليبرمان"