ليبرمان يقدم استقالته مكتوبة إلى نتنياهو

قدّم وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الخميس، استقالته مكتوبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان ليبرمان قد أعلن أمس قراره الاستقالة من منصبه، احتجاجا على "وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إن ليبرمان "قدم الاستقالة مكتوبة اليوم".

وسارع وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، للمطالبة بحقيبة وزارة الحرب بعد استقالة ليبرمان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو "يواصل مشاوراته مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، سعيا لإيجاد مخرج من الأزمة الائتلافية الناجمة عن استقالة ليبرمان".

وأضافت: " كشف اثنان من المقربين إلى رئيس الوزراء عن أن نتنياهو لا يستبعد تعيين رئيس حزب (البيت اليهودي)، نفتالي بنيت وزيرا للحرب خلفاً لليبرمان، في مسعى لإنقاذ حكومته بعد اعلان ليبرمان الاستقالة من منصبه، وانسحاب كتلته من الحكومة".