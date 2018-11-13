هنية: يمكننا العودة لتفاهمات وقف اطلاق النار بشرط

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "يمكننا العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار حال توقف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه المتواصل ضد سكان قطاع غزة".

وأكد هنية في تصريح مقتضب، أن المقاومة الفلسطينية دافعت عن شعبها ونفسها أمام العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني كعادته يحتضن المقاومة بكثير من الصبر والفخر.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تصدت مساء يوم الأحد لقوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين واستعان الاحتلال بالطائرات الحربية الأمر الذي أدى لاستشهاد 7 مقاومين، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة أخر بجروح خطيرة.

ومساء أمس الاثنين ردت فصائل المقاومة بقصف المغتصبات الإسرائيلي بعشرات القذائف الصاروخية رداً على عملية تسلل قوات خاصة داخل قطاع غزة واستهداف المقاومين.