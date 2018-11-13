شهيد واصابات في قصف اسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة

استشهد مواطن وأصيب عددٌ أخر بجراح مختلفة مساء اليوم الثلاثاء جراء استهداف طائرات استطلاع "إسرائيلية" مجموعتين من المواطنين في منطقة الشيماء ببيت لاهيا ومنطقة المطاحن جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3 شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن خالد أكرم يوسف معروف 29 عام جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي مجموعة مواطنين شمال قطاع غزة

وذكر مراسلنا شمال القطاع، أن انفجار كبير سمع دويه في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة.

وأوضح أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الاستهداف لنقل الإصابات.

وفي جنوب قطاع غزة أفاد مراسلنا، أن طواقم الإسعاف الطبي نقلت إصابة واحدة لمستشفى أبو يوسف النجار جراء استهداف طائرات الاحتلال لموقع يتبع للمقاومة في شارع المطاحن شمال خانيونس.

