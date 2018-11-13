دعوات للمشاركة في مسيرة داعمة لغزة في مخيم جنين ورام الله والخليل

دعت فصائل ومؤسسات ومجموعات شبابية مساء اليوم الثلاثاء الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرة داعمة للمقاومة ولغزة في مخيم جنين ومدينة رام الله ومحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح القائمون على الدعوة بأن المسيرة ستنطلق بعد صلاة العشاء في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة تأييداً ودعماً للمقاومة الفلسطينية واسناداً لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف "إسرائيلي" همجي منذ مساء الأحد الماضي.

واستشهد منذ اندلاع المواجهات مساء يوم الأحد حتى اليوم نحو 14 فلسطينياً وأصيب عدد أخر بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما قتل 3 ضباط وجنود إسرائيلييون وأصيب نحو 100 مستوطن بجراح مختلفة جراء رد المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال.