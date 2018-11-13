منذ أمس: ستة شهداء و25 جريحاً جراء استمرار التصعيد على قطاع غزة

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، مزارع وشاب جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء التصعيد الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لستة شهداء.

فقد أعلنت مصادر طبية، عن ارتقاء 6 شهداء و 25 اصابة مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مساء أمس الاثنين و حتى اللحظة.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب مصعب حوس 20 عام و إصابة 2 آخرين جراء قصف مدفعي استهداف مجموعة شبان في منطقة السودة شرق ملكة شرق غزة.

كما استشهد مزارع فيما أصيب اثنان آخران صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمجموعة مزارعين شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة..

وأفادت مصادر محلية، أن المزارع استشهد فيما أصيب اثنان آخران جراء قصف طائرات الاحتلال للمزارعين خلال عملهم في منطقة السلاطين شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وقد أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المواطن خالد رياض أحمد السلطان 26 عاماً استشهد فيما أصيب مواطن آخر بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشمال قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ الأمس، تصعيداً كبيراً حيث قصفت طائرات الاحتلال عمارات ومباني مدنية ومواقع للمقاومة، مما أدى لارتقاء ستة شهداء وإصابة العشرات.

الشـــــهداء هــــــم/

1.الشهيد محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عام .

2. الشهيد محمد زهدي حسن عودة 22 عام.

3. الشهيد حمد محمد موسى النحال 23 عام.

4.الشهيد موسى اياد علي عبدالعال 22 عام.

5.الشهيد خالد رياض احمد السلطان 26 عام.

6.الشهيد مصعب سعيد حوس 20 عام.