مسؤول إسرائيلي: موافقتنا على دخول أموال قطر لغزة تعمّق الانقسام

قال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة سيعمل على تعميق الانقسام بين حركتي (فتح) و(حماس).

ونقلت قناة (ريشت كان) العبرية عن المسؤول الذي لم تذكر هويته تعليقه على الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو بعد نقل حقائب الأموال القطرية، قوله أنه يجب أن ننظر للأمر الإيجابي من هذه القضية وهو ان "هذه الأموال ستعمق الانقسام بين غزة والضفة".

ووجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته بعد موافقة اسرائيل على إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.