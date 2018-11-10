الكونغرس الأمريكي يبحث قريبًا مشروع قانون ضد التعاون النووي مع السعودية

ذكرت قناة "فوكس" الأمريكية، اليوم السبت، أن الكونغرس سيبحث قريبًا مشروع قانون من شأنه عرقلة أي تعاون بين واشنطن والسعودية في مجال التقنيات النووية، والتسليح.

وقال القناة الأمريكية، إن براد شيرمان، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بصدد عرض مشروع قانون خلال 10 أيام، يستهدف أيضًا وقف توريد الأسلحة إلى السعودية.

وأوضحت أن المشروع يتضمن إجبار البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء أي صفقة مع الرياض في مجال المواد والتقنيات النووية، بما فيها المستخدمة في البرامج السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية.

ورجحت "فوكس"، أن يصادق الديمقراطيون ونواب من الحزب الجمهوري، على القانون، مع تزايد المطالبات بالضغط على الرياض لمراجعة سياساتها، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولفتت النظر إلى أن تعاملات واشنطن في المجال النووي السلمي تدخل في إطار وثيقة تسمى "اتفاقية 123"، التي تستند إلى الفقرة 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، والتي لا تشترط إذن الكونغرس، إلا أن المسعى الجديد من شأنه تغيير ذلك.

ويتوقع أن يصوّت الكونغرس ضد أي اتفاق نووي بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والسعودية، وسيتعين على البيت الأبيض ضمان التزام الأخيرة باتفاقيات حظر تخصيب اليورانيوم وانتشار البلوتونيوم، والاتفاقيات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.