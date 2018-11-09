قتيل وجريحان بعملية طعن في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، صباح اليوم الجمعة، عن مصرع شخص وإصابة آخرين تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، وأنها اعتقلت مشتبها به.

وقال مسعفون "إنهم عالجوا أشخاصًا في مكان الحادث، أحدهم أصيب في الرقبة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه. وطلبت الشرطة من المارة والأشخاص القاطنين بالقرب من الشارع، الذي شهد الحادثة تجنب المنطقة. وذكر شهود "أنهم سمعوا أصوات صراخ قادمة من شارع بورك، وشاهدوا ألسنة دخان تتصاعد في السماء بالإضافة إلى سيارة تحترق في نفس الشارع.