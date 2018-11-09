بعد تذويب جثة خاشقجي.. ما الذي يفعله الحمض بالعظم

أظهرت تجربة أجرتها قناة علمية على موقع يوتيوب، التأثيرات التي تتسبب بها الأحماض المذيبة على العظام واللحم، في ظل الحديث عن توصل الجانب التركي لقناعة بأن جثة الصحفي جمال خاشقجي، أذيبت بواسطة حمض الهيدروكلوريك في بيت القنصل السعودي.

ونشرت قناة "ACIDTUBE" مقاطع لاختبارات أثر الحمض على العديد من الأشياء؛ منها العظام الكبيرة التي أظهرت كيف يمكن التخلص منها وتذويبها بعد غمرها بالأحماض.

وأجرت القناة تجربة أخرى لتذويب رجل بطة، التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف حتى ذابت بالكامل.

وكان مكتب المدعي العام التركي قال في تصريحات لقناة الجزيرة أمس، إن جثة خاشقجي تعرضت للإذابة على يد فريق الاغتيال الذي قدم من الرياض في بيت القنصل، وجرى التخلص من بقاياها داخل بئر المنزل.

ولفت إلى أن عينات من البئر وشبكة الصرف الصحي المحيطة بمنزل القنصل، أظهرت وجود آثار للأسيد داخلها.