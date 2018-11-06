حماس: الانجاز الذي تحقق ثمرة من ثمار مسيرات العودة و كسر الحصار

أكدت حركة حماس بأن أي انجازات تتحقق على الارض هي ثمرة من ثمار مسيرات العودة و كسر الحصار التي انخرط فيها شعبنا بكل مكوناته في قطاع غزة.

و أضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح صحفي: "بهذا يكون شعبنا فرض معادلة جديدة في مسار النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه".

بدوره أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن المشاورات والتفاهمات مع أطراف عدّة أحرزت تقدّمًا في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة دون تقديم أي أثمان سياسية.

وبيّن الناطق في بيان صحفي، أنه جرى خلال التفاهمات تثبيت حالة الهدوء على قاعدة اتفاق عام 2014 بين المقاومة والاحتلال التي عقدت برعاية مصرية.

وشدّد القانوع مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار أقرب من أي وقت مضى لتحقيق كامل أهدافها، مشيرًا إلى أن الحصار على غزة بدأ يترنح أمام صمود شعبنا.

ونوّه إلى أن "فكفكة أزمات غزة وحلها كالكهرباء، وتوسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر، والمنحة القطرية للموظفين، وتشغيل الخريجين، ومشاريع البنية التحتية، وغير ذلك، هي أولى الخطوات على ذلك".

وأكّد الناطق باسم حماس استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق كامل أهدافها، لافتًا إلى أنها ستأخذ أشكالًا جديدة خلال الفترة المقبلة.‎