ترامب يتوعد بـ”عقاب شديد” في حال تبين أن السعودية وراء اختفاء خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن السعودية قد تكون وراء اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من أن واشنطن ستنزل “عقابا شديدا” حال اغتياله.

وقال ترامب “سنعرف ماذا حدث وسيكون هناك عقاب شديد”، حسب مقتطفات من مقابلة نشرت السبت مع شبكة (سي بي إس).

وأضاف “حتى الآن، ينفون هذا الأمر بشدة. هل يمكن ان يكونوا وراء ذلك؟ نعم”. وأجريت المقابلة الخميس وكان ترامب يرد بذلك على سؤال عما إذا كانت السعودية قتلت خاشقجي.

وقالت الشبكة إنها ستبث المقابلة كاملة مساء الأحد.

وأضاف ترامب أن للقضية أهمية خاصة “لأن الرجل كان صحافيا”.

ولكن ردا على سؤال حول الخيارات التي يمكن أن يدرسها، أجاب ترامب إنه لا يميل إلى منع مبيعات الأسلحة للمملكة، وهو الموقف الذي عبر عنه سابقا.

وقال “المسألة تتعلق بنوع العقوبات” مضيفا “سأعطي مثالا، إنهم يطلبون معدات عسكرية. الجميع في العالم أرادوا هذه الطلبية. روسيا أرادتها، الصين أرادتها، نحن أردناها. حصلنا عليها، حصلنا عليها بالكامل، كل قطعة منها”.

وتابع “سأقول لكم ما لا أريد القيام به. بوينغ ولوكيهد ورايثيون، لا أريد إلحاق الأذى بالوظائف. لا أريد أن أخسر طلبية كتلك. أتعلمون شيئا، هناك وسائل أخرى للعقاب”.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة “واشنطن بوست” الذي كان ينتقد سلطات بلاده، حيث فقد أثره منذ دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الاول/ أكتوبر.