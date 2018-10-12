اتفاق سري بين واشنطن وانقرة لتحرير القس الأمريكي

وقعت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتفاقية سرية مع أنقرة لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز في تركيا.

وقال مسؤولون كبار في الادارة الامريكية لشبكة "ان بي سي" أنه من المتوقع ان يتم الإفراج عن الكاهن قريباً.

وسيتم هذا الافراج وفقا للشبكة بعد حوالي عامين من اعتقاله بعد تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، بحسب المصادر.

هذا ولم تكشف الشبكة عن التفاصيل الكاملة للاتفاق بين الجانبان.

وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت الجمارك على المنتجات التركية بعد رفض أنقرة تسليم القس الأمريكي أندرو برنسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب.

وادى ذلك هبوط قيمة الليرة التركية بنسبة تجاوزت 20 في المئة بعد هذه العقوبات الأمريكية.

فيما فرضت تركيا زيادات كبيرة على الجمارك المفروضة على الواردات الأمريكية بما فيها السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ.