"شاهد" ماذا أهدى أردوغان لنائبة كويتية؟

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجابا للنائبة الكويتية صفاء الهاشم أثناء زيارتها لتركيا.

وقالت الهاشم في مقطع مصور على حسابها بموقع إنستغرام، وهي ترتدي الحجاب؛ إنها تجرب الحجاب تقديرا للرئيس.

والهاشم (54 عاما) نائبة برلمانية كويتية اشتهرت بإثارتها الجدل في عدة تصريحات داخل البرلمان.

وكتب على الحجاب الهدية الأحرف الأولى من اسم أردوغان (أر تي أي).

واستقبل أردوغان الهاشم مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مدينة إسطنبول أمس الأربعاء، للمشاركة في منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي، بمكتب الرئاسة التركية بقصر دولما بهجه التاريخي.