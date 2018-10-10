ترامب: إيفانكا ستكون بديلا جيدا لـ”نيكي هيلي” في الأمم المتحدة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ابنته، إيفانكا ترامب، ستكون بديلا جيدا لـ”نيكي هيلي”، في منصب سفيرة بلاده بالأمم المتحدة.

وأضاف ترامب عن البدائل المحتملة “لدينا العديد من الأسماء”.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن: “الأشخاص الذين يعرفونها، يعلمون أن ايفانكا ستكون مفعمة بالحيوية، لكنكم تعلمون أنني سأتهم فيما بعد بالمحسوبية”؟

وتعمل ايفانكا مستشارة في الإدارة الأمريكية.

وأشار ترامب، أيضا، إلى أنه يجري طرح اسم دينا باول، المسؤولة التنفيذية السابقة في غولدمان ساكس، والمستشارة السابقة في البيت الأبيض، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيلي في البيت الأبيض وهي تقف إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، تنحيها عن منصبها في نهاية هذا العام.

وأثنى ترامب وهيلي كل منهما على الآخر أمام وسائل الإعلام، حيث وصفها ترامب بأنها “صديقتي”، وقالت هيلي إنه “شرف مدى الحياة ” أن أعمل سفيرة.