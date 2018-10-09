استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية، نيكي هيلي، تقدمت باستقالتها من منصبها الأممي إلى الرئيس دونالد ترمب.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطلعين القول اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل استقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وكشف "أكسيوس"، أنّ هيلي ناقشت استقالتها مع ترمب، الأسبوع الماضي، عندما زارته في البيت الأبيض، وفقًا للمصادر التي نقل عنها الموقع الإخباري.

وأفاد الموقع بأنّ نبأ الاستقالة صدم عددًا من كبار مسؤولي السياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بأنه من المقرر أن يلتقي ترمب وهيلي في المكتب البيضاوي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي تغريدة على "تويتر"، أعلن ترمب أن "إعلانًا ضخمًا مع صديقتي نيكي هيلي سيتم الكشف عنه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي لواشنطن".

وصرّح ترمب بأن استقالة هيلي ستصبح نافذة نهاية العام الجاري (2018)، متابعًا في تصريح صدر عن البيت الأبيض، بأن "هيلي قامت بعمل رائع، (..)، لقد أبلغتني قبل ستة أشهر أنها ترغب باستراحة".

ونيكي هيلي (46 عامًا)؛ سياسية أمريكية من أصل آسيوي تابعة للحزب الجمهوري شغلت منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2011. قبل انتخابها في 2010 كمحافظ للولاية رقم 116، مثلت مقاطعة لكنسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية.

في 23 نوفمبر 2016، أعُلن أن نيكي هيلي سترشح لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ. وقد وافق المجلس على ترشيح ترمب لها لتشغل منصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ينحدر أهلها من منطقة "امريتسار" من ولاية البنجاب في الهند، حيث كان والدها يدرس في جامعة البنجاب الزراعية وكانت والدتها قد حصلت على شهادة المحاماة من جامعة دلهي. هاجر والداها إلى كندا سنة 1969 وحصل والدها على شهادة من جامعة كولومبيا البريطانية وبعدها انتقلوا إلى ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة حيث ولدت نيكي.