أردوغان: الاجتماع مع ترامب غير مطروح على الطاولة حاليا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأحد إن مسألة عقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماع الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، غير مطروحة على الطاولة حاليا.

وقال إردوغان خلال وجوده في اسطنبول قبيل مغادرته إلى نيويورك: "إذا جاء طلب من واشنطن (حول الاجتماع)، سنقيّمه."

وتوترت العلاقات بين حليفي الناتو بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من الخلافات، ومن بينها استمرار حبس قس أمريكي في تركيا.

في حين أن أنقرة اتهمت واشنطن بإمداد الميليشيا الكردية في سوريا بالأسلحة.

ومن المتوقع أن يلقي إردوغان خطابا أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال إرودغان "في خطابي، سأشير إلى الأزمات الإنسانية وسأدعو إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات التي أدمت قلوبنا."

وأوضح بقوله "سألفت الانتباه، بشكل خاص، إلى التطورات الجارية في سوريا"، لافتا إلى أن المعضلة الأكبر بالنسبة لمستقبل سوريا تتمثل في توسّع المستنقع الإرهابي في شرق الفرات.