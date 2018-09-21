الكابنيت: عباس يهدف من خنق غزة اندلاع حرب تقود لإدانة إسرائيل

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، أن الكابنيت الإسرائيلي وعلى لسان قائد الأركان غادي إيزنكوت، يقدرون أن رئيس السلطة محمود عباس، يضغط على قطاع غزة بهدف الانفجار في وجه إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فإن تسريبات وصلتها من إحدى جلسات الكابنيت تشمل تقدير إيزنكوت، تشير إلى أن عباس يهدف من خنق غزة ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما ان تضرب إسرائيل حماس بقوة، والهدف الثاني يتمثل في عودة عباس إلى العناوين ومحاولة اتهام "إسرائيل" في العالم بارتكابها للمجازر.

وقال آيزنكوت في الجلسة – وفقاً للصحيفة – أن القرارات التي اتخذها الكابينت لتحسين الوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تطبق على أرض الواقع.

وحول القرارات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بتقليص الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية والاونروا قال آيزنكوت: إن الدعم الأمني الأمريكي للسلطة لم يتضرر وهو بقيمة 60 مليون دولار إلا أن التقليصات المالية الأمريكية وغيرها من الخطوات الموجهة ضد عباس والسلطة ستحشره في الزاوية وأن "إسرائيل" بحاجة إلى هذا الرجل في نهاية المطاف.

واقترح آيزنكوت خلق بدائل للخطوات الأمريكية لملئ الفراغ الحاصل وذلك خشية تدهور الأمور والعودة إلى موجة عمليات جديدة، مشيراً إلى أن الخطوات الأمريكية ضد السلطة لا تصب في مصلحة "إسرائيل" وأنها قد تؤدي إلى التوتر والعنف حيث عرض خطوات فعلية لتحسين الأوضاع في الضفة الغربية.