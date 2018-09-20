"القناص" بوتن يستعرض مهاراته من "أبعد مسافة"

استعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، مهاراته في الرماية باختباره بندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف أطلق منها بضع رصاصات، أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وبثّت قناة "روسيا 24" التلفزيونية الرسمية مشاهد لبوتن بدأ فيها مرتدياً نظارات واقية، وسماعات حامية للأذنين من الضجيج، ومصوّبا بدقة على الهدف من منظار البندقية الفضية اللون، قبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في ميدان الرماية التابع لشركة كلاشنيكوف خارج موسكو.

ونقلت "فرانس برس" عن التلفزيون إن "الهدف وُضع عملياً في أبعد مسافة ممكنة"، مضيفاً إنّ بوتن بدأ وكأنه يضغط على الزناد بينما هو يحبس أنفاسه ويراقب نبضات قلبه، كما يفعل القناصة المحترفون الذين يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين نبضة وأخرى.

وذكرت القناة التلفزيونية أنّ الرئيس الروسي "أطلق النار خمس مرات، وأصاب الهدف في أكثر من نصفها".

وبحسب قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية فإن بوتن اختبر بندقية نصف آلية من طراز "اس في سي-380" وهي "بندقية حديثة للغاية مخصّصة لقناصة النخبة الروس".